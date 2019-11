सिद्धू ने फिर लिखा सरकार को खत: मुझे पाकिस्तान जाने की इजाजत है या नहीं, स्पष्ट करें

पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को एक बार फिर से विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिख नौ नवंबर को पाकिस्तान में करतारपुर गलियारे के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की अनुमति मांगी। कांग्रेस विधायक ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक बार फिर से पत्र लिख पूछा कि मुझे पाकिस्तान जाने की इजाजत है या नहीं, स्पष्ट करें। बता दें कि सिद्धू पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम में जाने के लिए इससे पहले दो चिट्ठियां लिख चुके हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सिद्धू ने 7 नवंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर से पाकिस्तान जाने के लिए इजाजत मांगने के संबंध में एक और चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा गया है कि कई बार रिमाइंडर देने के बाद भी आपने अब तक जवाब नहीं दिया कि मुझे करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाने की इजाजत मिली है या नहीं।

बता दें कि इससे पहले बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने दूसरी बार नौ नवंबर को पाकिस्तान में करतारपुर गलियारे के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की अनुमति मांगी थी।

Navjot Singh Sidhu, Congress writes to EAM, S Jaishankar again, requesting permission to attend #KartarpurCorridor inauguration. Letter states,"Despite repeated reminders you haven't responded to whether or not the govt has granted me permission to go to Pak for the inauguration" pic.twitter.com/HUR9qO6A5b