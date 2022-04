'यह जंगलराज है' नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की AAP सरकार पर फिर उठाए सवाल

नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले आप सरकार की विचारधारा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने हाथापाई का एक वीडियो साझा किया था औऱ कहा था कि आप कार्यकर्ताओं की विचारधारा शहीद भगत सिंह की विचारधारा से नहीं मिलती है।

लाइव हिंदुस्तान,चंडीगढ़ Nisarg Dixit Mon, 04 Apr 2022 06:22 PM

