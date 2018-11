पाकिस्तान जाकर फिर फंसे नवजोत, खालिस्तानी आतंकी ने सिद्धू के साथ शेयर की फोटो

पंजाब सरकार के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू (navjot singh sidhu) के पाकिस्तान (Pakistan) जाने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उनकी एक तस्वीर ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी गोपाल चावला (Khalistani Gopal Chawla) ने अपने फेसबुक पेज पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो सिद्दू के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी सिद्दू की इस फोटो को खूब शेयर किया जा रहा है जिसके चलते विवाद खड़ा हो सकता है।

इस तस्वीर को दिल्ली के राजौरी गार्डन से भाजपा विधायक और शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट किया है। अकाली दल के नेता मनजिंदर ने फोटो शेयर करते हुए मुंख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से सवाल किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को टैग करते हुए मनजिंदर ने लिखा, अमरिंदर सिंह ने यह कहते हुए पाकिस्तान दौरे के लिए मना कर दिया था कि पाक, भारत और पंजाब के खिलाफ गतिविधियों का समर्थन करता है। लेकिन उनके मंत्री उनकी इच्छा के खिलाफ वहां जाते हैं और गोपाल सिंह चावला के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जो हाफिज सईद का करीबी और भारत विरोधी है। क्या कैप्टन साहब अपने गैरजिम्मेदार मंत्री को हटाएंगे।

वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, एक ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत दूर नीरव मोदी के खड़े होने पर बवाल मचाने वाले राहुल गांधी आज नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो पर क्या कहेंगे? या तो मोदी जी से माफी मांगो राहुल गांधी या फिर सिद्धू को sack करो!

