सिद्धू को किनारे लगाने की तैयारी? हाईकमान पर सवाल उठाने वाले करीबी को हटाया

Punjab Congress Update: अमरगढ़ से पूर्व विधायक सुरजीत धीमान ने वडिंग को अनुभवहीन बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि सिद्धू जैसे ईमानदार नेता को स्वार्थों के चलते दूसरा मौका नहीं दिया गया।

लाइव हिंदुस्तान,चंडीगढ़ Nisarg Dixit Mon, 11 Apr 2022 09:18 AM

