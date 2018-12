नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर भड़के मंत्री, बोले- अमरिंदर ही पंजाब के कैप्टन

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर पंजाब के वरिष्ठ मंत्री ने नवजोत सिंह सिद्धू से मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग की। मंत्री टी आर बाजवा ने कहा है कि पंजाब के कप्तान अमरिंदर सिंह ही हैं।

If he doesn't recognize Capt sahab as his captain then he should resign. Ofcourse,Rahul ji is our India captain but Punjab captain is Amarinder Singh. Sidhu sahab is an extraordinary person and has a long career ahead,he must choose words carefully:TR Bajwa,Punjab Minister (1.11) pic.twitter.com/eVIFcku3ue