पाकिस्तान के करतारपुर न्यौते को पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने किया इनकार, नवजोत सिद्धू तैयार

पाकिस्तान में 28 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का शिलान्यास करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को लेकर दिए गए न्यौते को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। वे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अमरिंदर सिंह ने वहां न जान की वजह राज्य में लगातार हो रहे आतंकवादी हमले और पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से भारतीय जवानों पर किए जा रहे गोलीबारी है।

वहीं दूसरी ओर, पंजाब कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि वह इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाएंगे।

नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की तरफ से करतारपुर कोरिडोर कार्यक्रम मे शामिल होने के न्यौते पर जवाब देते हुए लिखा- “मैं आपके साथ इस ऐतिहासिक मौके पर मुलाकात करूंगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत के लिए मेरा आवेदन विदेश मंत्रालय के पास है।”

Responding to invitation of Pakistan Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi to attend opening ceremony of #KartarpurCorridor corridor,Navjot Singh Sidhu writes "I look forward to meeting you on this historic occasion. My application for permission to attend is now lodged with MEA" pic.twitter.com/4NexsNPtxS