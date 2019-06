पीएम मोदी के 'एक देश एक चुनाव' के विचार को मिला नवीन पटनायक का समर्थन

पीएम मोदी के प्रस्ताव 'एक देश एक चुनाव' को ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजद प्रमुख नवीन पटनायक का समर्थन मिला है। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि हमारी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का समर्थऩ करती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराने सहित अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संसद भवन परिसर में बुधवार को बैठक बुलायी गयी। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। संसद में प्रतिनिधित्व रखने वाले सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया था। दोपहर बाद शुरू हुयी बैठक में राजग के घटक दल शिवसेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पार्टी का स्थापना दिवस होने के कारण शामिल नहीं हो सके।

Odisha CM and BJD Chief, Naveen Patnaik: Our party is supporting the idea of One Nation, One Election. (file pic) pic.twitter.com/1mHxfz4C5N