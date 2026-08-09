केपीएस में प्रकृति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, विद्यार्थियों ने ली स्वच्छता की शपथ
गम्हरिया में केरला पब्लिक स्कूल में किचिरमिचिर-द वॉयस ऑफ नेचर के सहयोग से प्रकृति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। छात्रों ने प्लास्टिक प्रदूषण पर डॉक्यूमेंट्री देखी और शपथ ली कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे।
गम्हरिया। केरला पब्लिक स्कूल में शनिवार को किचिरमिचिर-द वॉयस ऑफ नेचर की ओर से प्रियम मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से प्रकृति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रकृति के अवलोकन, पर्यावरण संरक्षण और आसपास मौजूद जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को पक्षियों की 12 प्रजातियों की जानकारी दी गई। उनके स्वरूप, व्यवहार, आवास, आवाज और पर्यावरण संतुलन में भूमिका के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को पक्षियों की पहचान के लिए उनके आकार, रंग, चोंच, उड़ने के तरीके और आवाज का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।
विद्यार्थियों को बताया गया कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग प्रकृति और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। कार्यक्रम में प्रकृति और पक्षियों पर क्विज प्रतियोगिता भी हुई। 30 विद्यार्थियों के बीच पक्षियों से संबंधित पुस्तकें वितरित की गईं।अंत में विद्यार्थियों ने प्लास्टिक से पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करने और आसपास कूड़ा-कचरा नहीं फैलाने की शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन शिब शंकर गोस्वामी और प्रतीक सतपती ने किया।
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