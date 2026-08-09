Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केपीएस में प्रकृति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, विद्यार्थियों ने ली स्वच्छता की शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
Follow us on Google News
share

गम्हरिया में केरला पब्लिक स्कूल में किचिरमिचिर-द वॉयस ऑफ नेचर के सहयोग से प्रकृति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। छात्रों ने प्लास्टिक प्रदूषण पर डॉक्यूमेंट्री देखी और शपथ ली कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे।

केपीएस में प्रकृति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, विद्यार्थियों ने ली स्वच्छता की शपथ

गम्हरिया। केरला पब्लिक स्कूल में शनिवार को किचिरमिचिर-द वॉयस ऑफ नेचर की ओर से प्रियम मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से प्रकृति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रकृति के अवलोकन, पर्यावरण संरक्षण और आसपास मौजूद जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को पक्षियों की 12 प्रजातियों की जानकारी दी गई। उनके स्वरूप, व्यवहार, आवास, आवाज और पर्यावरण संतुलन में भूमिका के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को पक्षियों की पहचान के लिए उनके आकार, रंग, चोंच, उड़ने के तरीके और आवाज का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।

विद्यार्थियों को बताया गया कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग प्रकृति और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। कार्यक्रम में प्रकृति और पक्षियों पर क्विज प्रतियोगिता भी हुई। 30 विद्यार्थियों के बीच पक्षियों से संबंधित पुस्तकें वितरित की गईं।अंत में विद्यार्थियों ने प्लास्टिक से पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करने और आसपास कूड़ा-कचरा नहीं फैलाने की शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन शिब शंकर गोस्वामी और प्रतीक सतपती ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Adityapur News Adityapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।