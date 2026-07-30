Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खून-पसीने से बनाया घर छोड़ने को लाचार हैं परिवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
Follow us on Google News
share

रानीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। प्रकृति के भयंकर प्रकोप ने एक बार फिर हंसते-खेलते परिवारों

खून-पसीने से बनाया घर छोड़ने को लाचार हैं परिवार
खून-पसीने से बनाया घर छोड़ने को लाचार हैं परिवार

रानीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। प्रकृति के भयंकर प्रकोप ने एक बार फिर हंसते-खेलते परिवारों को बेघर होने को विवश कर दिया है। गोपालनगर टांड़ी के लिए सरयू नदी अभिशाप साबित होने लगी है। स्थिति यह है कि महज 15 दिनों के भीतर एक दर्जन से अधिक रिहायशी मकान नदी की तेज धाराओं में विलीन हो चुके हैं। कई अन्य मकान ढहने की कगार पर हैं। प्राकृतिक आपदा के चलते घरों में रहने वाले लोग सब कुछ छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश को मजबूर हैं। अधिकांश परिवार रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं। जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा, वे बांध पर शरण लेने को विवश हैं।​गुरुवार

को भी लोग अपने आशियानों को उजड़ते हुए देखने को विवश थे। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर गृहस्थी का बचा-खुचा सामान लादकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाते लोगों के चेहरे पर लाचारी साफ झलक रही थी। लक्खू यादव ने बताया कि अब तो बांध ही हमारा एकमात्र सहारा है, जहां खुले आसमान के नीचे गुजर-बसर करना पड़ेगा। गुरुवार को ​मदन यादव, जिउत यादव, पशुपति यादव और श्यामबिहारी यादव जैसे कई मेहनतकश परिवारों को अपने खून-पसीने की कमाई से बने पक्के मकानों को छोड़ना पड़ा।​ हालात इतने बदतर हैं कि इन परिवारों की बहुएं और बच्चे अपने मायके या अन्य रिश्तेदारों के यहां शरण लेने चले गए हैं, जिससे भरा-पूरा परिवार अब बिखर गया है। ​जो लोग पीछे छूटे हैं, वे दिन-रात अपने आशियानों को नदी में समाते देख रहे हैं और बांध पर रात बिताने को मजबूर हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balia Latest News Saryu River Balia News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।