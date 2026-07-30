खून-पसीने से बनाया घर छोड़ने को लाचार हैं परिवार

रानीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। प्रकृति के भयंकर प्रकोप ने एक बार फिर हंसते-खेलते परिवारों को बेघर होने को विवश कर दिया है। गोपालनगर टांड़ी के लिए सरयू नदी अभिशाप साबित होने लगी है। स्थिति यह है कि महज 15 दिनों के भीतर एक दर्जन से अधिक रिहायशी मकान नदी की तेज धाराओं में विलीन हो चुके हैं। कई अन्य मकान ढहने की कगार पर हैं। प्राकृतिक आपदा के चलते घरों में रहने वाले लोग सब कुछ छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश को मजबूर हैं। अधिकांश परिवार रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं। जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा, वे बांध पर शरण लेने को विवश हैं।​गुरुवार

को भी लोग अपने आशियानों को उजड़ते हुए देखने को विवश थे। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर गृहस्थी का बचा-खुचा सामान लादकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाते लोगों के चेहरे पर लाचारी साफ झलक रही थी। लक्खू यादव ने बताया कि अब तो बांध ही हमारा एकमात्र सहारा है, जहां खुले आसमान के नीचे गुजर-बसर करना पड़ेगा। गुरुवार को ​मदन यादव, जिउत यादव, पशुपति यादव और श्यामबिहारी यादव जैसे कई मेहनतकश परिवारों को अपने खून-पसीने की कमाई से बने पक्के मकानों को छोड़ना पड़ा।​ हालात इतने बदतर हैं कि इन परिवारों की बहुएं और बच्चे अपने मायके या अन्य रिश्तेदारों के यहां शरण लेने चले गए हैं, जिससे भरा-पूरा परिवार अब बिखर गया है। ​जो लोग पीछे छूटे हैं, वे दिन-रात अपने आशियानों को नदी में समाते देख रहे हैं और बांध पर रात बिताने को मजबूर हैं।