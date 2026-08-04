प्रधानमंत्री के आवाहन पर में तिरंगा आंदोलन का स्वरूप ले चुका: नीरज सिंह

झांसी। हर घर ितरंग्रा अिभयान आज राष्ट्रभिक्त के जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवाहन पर हुआ। इस अभियान ने प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, गौरव और आत्मिया की भावना को और सशक्त किया है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। विधिवत शुभारंभ जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह की अध्यक्षता में महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

कार्यशाला का विवरण

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के ''राष्ट्र प्रथम'' के संकल्प के साथ बीते 12 वर्षों में देश का मान-सम्मान वैश्विक स्तर पर अद्भुत रूप से बढ़ा है। विकसित, सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित श्रेष्ठ भारत का सपना अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यथार्थ रूप ले चुका है। आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 12 से 14 अगस्त तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों, शहीद स्थलों एवं महत्वपूर्ण परिसरों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा तथा अमर शहीदों व महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 13 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी, वहीं 14 अगस्त को ''विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस'' के अवसर पर मौन जुलूस एवं संगोष्ठियों के माध्यम से ऐतिहासिक संस्मरण साझा किए जाएंगे।