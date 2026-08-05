राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 विकसित भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

एमवी कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य प्रो. कृष्णा कांत सिंह ने इस नीति को भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण बताया। विद्वानों ने डिजिटल शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान के महत्व पर चर्चा की।

पेज-युवा के लिए ----- व्यापक प्रसार एमवी कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हुआ एक दिवसीय संगोष्ठी उपलब्धियों, चुनौतियों व भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक विमर्श फोटो संख्या 11 कैप्शन - बुधवार को एमवी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते अतिथि व छात्र-छात्राएं। बक्सर, हमारे संवाददाता।

संगोष्ठी का आयोजन एमवी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग की देखरेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की छह वर्षीय उपलब्धियां विषय पर बुधवार को एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यक्षता कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. कृष्णा कांत सिंह ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ज्ञान, कौशल, अनुसंधान तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ते हुए विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रो. संजय कुमार सिंह व प्रो. जितेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।

विद्वानों का संबोधन दोनों विद्वानों ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा, मातृभाषा आधारित शिक्षा है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शिक्षा तथा आधारभूत संरचना के विकास पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उपलब्धियों एवं संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक जानकारी भी जरूरी है। इसके लिए डिजिटल शिक्षा को भी अपनाना होगा। अन्यथा विश्व के अन्य देशों के मुकाबले यहां के छात्र पीछे होते चले जाएंगे। इस अवसर पर कॉलेज शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी, शोधार्थी व काफी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

संगोष्ठी का महत्व संगोष्ठी के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के छह वर्षों की उपलब्धियों, चुनौतियों एवं भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ। यह आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के व्यापक प्रसार व उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।