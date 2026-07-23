खगड़िया : नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिले में हाई अलर्ट, कलेक्ट्रेट की सुरक्षा कड़ी

खगड़िया : नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिले में हाई अलर्ट, कलेक्ट्रेट की सुरक्षा कड़ी
कुणाल कुमार की रिपोर्ट : खगड़िया, एक प्रतिनिधि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को
कुणाल कुमार की रिपोर्ट : खगड़िया, एक प्रतिनिधिनीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में चल रहे विरोध- प्रदर्शनों के बीच खगड़िया जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। छात्र संगठनों के संभावित प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव की आशंका को देखते हुए गुरुवार को परिसर एवं आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्य प्रवेश द्वार पर महिला एवं पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा परिसर में प्रवेश से पहले प्रत्येक व्यक्ति की सघन जांच और पूछताछ की जा रही है। डीएम कार्यालय आने वाले फरियादियों को भी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है।
वहीं,शहर के राजेंद्र चौक, कचहरी रोड सहित शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है और संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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