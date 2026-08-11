अगस्त क्रांति दिवस पर मजदूरों ने किया प्रदर्शन, निकाला मार्च

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। मजदूर किसान विरोधी, छात्र युवा विरोधी केंद्र सरकार की विनाशकारी शासन के खिलाफ अगस्त क्रांति दिवस पर सोमवार को मजदूरों और किसानों ने देशभर में प्रतिवाद किया। भागलपुर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े मजदूर स्थानीय सेवा कार्यालय में इकट्ठा हुए और झंडा-बैनर के साथ कोतवाली-तातारपुर मार्ग पर मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकरियों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और लेबर कोड को रद्द करने सहित मोदी सरकार की देश विरोधी, दमनकारी नीतियों के खिलाफ उठ खड़ा होने का आह्वान किया। प्रदर्शन का नेतृत्व ऐक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त, इंटक के जिला अध्यक्ष ई. रवि कुमार, सेवा की जिला अध्यक्ष उजरा बानो व एआईयूटीयूसी के प्रभारी रवि कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया।