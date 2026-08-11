मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रदर्शन

गिरिडीह, प्रतिनिधि। संयुक्त किसान मोर्चा तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर सोमवार को देशव्यापी आंदोलन के तहत गिरिडीह झंडा मैदान में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक समर्थकों ने प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार की किसान-मजदूर विरोधी नीतियों को तत्काल वापस लेने की मांग की। पार्टी नेता एवं पूर्व जिप सदस्य राजेश यादव ने कहा कि देशभर के किसान-मजदूर विभिन्न वर्ग के मेहनतकशों का जीवन मोदी सरकार की नीतियों ने दूभर कर दिया है। महंगाई आसमान पर है। बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

समस्याएं

किसानों के लिए खेती गले की हड्डी बनी हुई है। मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। छात्र-युवा पेपर लीक और रोजगार के अभाव में परेशान हैं। ऐसे में एकजुट आंदोलन ही समय की मांग है। उन्होंने कहा कि सरकार तत्काल मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड वापस ले। कॉर्पोरेट के हवाले किए गए सार्वजनिक उपक्रमों और संपत्तियों को वापस लिया जाए। हर भूमिहीन को जमीन की गारंटी हो। वनाश्रित आदिवासी और गरीबों को वन भूमि का पट्टा मिले। तमाम रिक्तियों पर बहाली कर बेरोजगारी पर अंकुश लगाने का काम किया जाए। कहा कि, इन तमाम मुद्दों को लेकर संयुक्त आह्वान के तहत पार्टी गिरिडीह जिले में अभियान चलाएगी। उन्होंने लोगों से अभियान से जुड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने की अपील की। मौके पर पार्टी नेता मनोज यादव, मेहताब अली मिर्जा, शंभू तुरी, शफीक अंसारी, राजेंद्र सिंह, मनोज मुर्मू, अर्जुन कोल, किशोरी मंडल, राजू पासवान, बालेश्वर यादव, लक्ष्मण तुरी, सिकंदर पुजहर, दिनेश राय, महेंद्र चौधरी, कामेश्वर तुरी, दुखी तुरी, दिनेश राय, अमित तुरी, युवराज कुमार, कृष्णा कुमार, नितेश तुरी, गोपाल तुरी, लक्ष्मी देवी, रीना देवी, माधुरी देवी, शांति देवी, बबीता देवी, हरखी देवी, चमेली देवी, काजल कुमारी, सविता देवी सहित अन्य मौजूद थे।