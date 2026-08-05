एलआईसी के निजीकरण के प्रयास का विरोध
प्रयागराज में देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन हुआ, जिसमें एलआईसी के 6.5 फीसदी शेयर बेचने का विरोध किया गया। इलाहाबाद डिविजन इंश्योरेंस यूनियन ने मंडल कार्यालय पर सभा आयोजित की, जहां कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन अध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए।
प्रयागराज, संवाददाता। केंद्र सरकार की ओर से तीन अगस्त को एलआईसी के 6.5 फीसदी शेयर बेचने के विरोध में बुधवार को देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन हुआ। इसी क्रम में इलाहाबाद डिविजन इंश्योरेंस यूनियन के सदस्यों ने एलआईसी के सिविल लाइंस स्थित मंडल कार्यालय पर सभा की। सभा में कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ हुंकार भरी और जमकर नारेबाजी भी की।इलाहाबाद डिविजिन इंश्योरेंस इम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष अविनाश कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार एलआईसी के शेयर को निजी हाथों में सौंपकर न केवल देश के 44 करोड़ बीमाधारकों के साथ छल किया है बल्कि सरकार की संचित संपदा को निजी हाथों में औने पौने दामों पर बेचने के लिए रास्ता सुगम कर दिया है।
सभा में सीटू के जिलाध्यक्ष विकास स्वरूप, एसके रस्तोगी, संतोष विश्वकर्मा ने भी बातें रखीं। अध्यक्षता क्लास वन ऑफिसर्स यूनियन के महामंत्री विजय कुमार राय और संचालन अविनाश चंद्र श्रीवास्तव ने किया।सभा में लालता प्रसाद त्रिपाठी, योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, आसिफ सिद्दीकी, रमेश चंद तिवारी, आशीष सिंह, सोमनाथ शुक्ल, अनूप कुमार यादव, मनोज सक्सेना, रजत डे, कृतिका कनौजिया, नंदलाल यादव, सत्य नारायण यादव, धीरेंद्र कुमार सिंह, राम प्रकाश प्रजापति, प्रियांशु जायसवाल, अविनाश सिंह, आदर्श कुमार आदि मौजूद रहे।
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