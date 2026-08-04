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10 को संयुक्त धरना प्रदर्शन में इंटक भी लेगा भाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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बेरमो में कोल इंडिया में जेबीसीसीआइ-12 के गठन एवं 11वें वेतन समझौते के शेष मुद्दों के समाधान की मांग के लिए 10 अगस्त को संयुक्त धरना-प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) भी शामिल होगी। कोल इंडिया के अध्यक्ष को पत्र भेजकर मांगें की जाएंगी।

10 को संयुक्त धरना प्रदर्शन में इंटक भी लेगा भाग

बेरमो। कोल इंडिया में जेबीसीसीआइ-12 का तत्काल गठन तथा 11वां वेतन समझौते के शेष लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग को लेकर आगामी 10 अगस्त को कोल इंडिया एवं उसकी सभी अनुषंगी कंपनियों के क्षेत्रीय कार्यालयों में राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय संयुक्त धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा। इस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) भी पूरे कोयला उद्योग में सक्रिय रूप से भाग लेगी। निर्णय लिया गया कि कोल इंडिया के अध्यक्ष को पत्र भेजकर जेबीसीसीआइ-12 के तत्काल गठन की मांग की जायेगी। साथ ही 11वां वेतन समझौते के शेष लंबित प्रावधानों को अविलंब लागू करने की मांग की जायेगी।

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उस दिन बैठक में कोल इंडिया में विनिवेश का विरोध किया जायेगा।

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