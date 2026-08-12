सीपीएम के आह्वान पर जेल भरो अभियान में 307 लोगों ने दी गिरफ्तारी

केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीएम) द्वारा राष्ट्रव्यापी जेल भरो अभियान चलाया गया। मुजफ्फरपुर में 307 लोगों ने गिरफ्तारी दी। जुलूस में कानूनी गारंटी, न्यूनतम मजदूरी, महिला आरक्षण बिल आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया।

मुजफ्फरपुर, हिप्र। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीएम) और उसके जनसंगठनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी जेल भरो अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले में 307 लोगों ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। बाद में सभी को पीआर बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया।

प्रदर्शन का जुलूस इससे से पार्टी की ओर से खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकला गया। यह जुलूस कर्बला व कंपनीबाग होते हुए डीएम कार्यालय पहुंचा और घेराव कर गिरफ्तारी की मांग की। जुलूस का नेतृत्व सीपीएम नेता सूरज कुमार सिंह ने किया।

मांगें जुलूस में शामिल पार्टी कार्यकर्ता एमएसपी की कानूनी गारंटी, चार लेबर कोड वापस लेने, 26 हजार रुपये न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा लागू करने, महिला आरक्षण बिल पारित करने, टीआरई-चार का नोटिफिकेशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित करने, आशा-ममता-रसोइया-आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी घोषित करने आदि की मांग कर रहे थे।

सभा का संबोधन कलेक्ट्रेट पर सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम जिला सचिव दिनेश भगत ने कहा कि किसान-मजदूर-महिला-छात्र-युवाओं की यह लाल लहर सरकार की चूलें हिला देगी। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, सीटू के सुंदेश्वर सहनी, किसान सभा के मदन प्रसाद, प्रांतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्य सचिव अब्दुल गफ्फार, ऐडवा की नमिता सिंह, किसान सभा के मदन प्रसाद, डीवाईएफआई के संतोष यादव, एसएफआई के आरिफ हुसैन, सांस्कृतिक मोर्चा के सचिव जितेंद्र चौधरी, किसान सभा के वीरेंद्र राय, बैद्यनाथ विद्याभारती, वरीय अधिवक्ता महेंद्र राय,अमीरचंद नरेश पासवान, शहनवाज हुसैन, कामिनी कुमारी व सुरेश यादव ने भी सरकार की जनविरोधी नीतियों पर जमकर हमला बोला।