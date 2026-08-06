जर्जर एनएच-33 की मरम्मत को सड़क पर उतरे लोग, आंदोलन की चेतावनी

एनएच-33 की जर्जर स्थिति को लेकर आपके प्रिय अखबार हिन्दुस्तान की ओर से एक अगस्त से चलाए जा रहे अभियान खतरे में जान को मंगलवार को जन समर्थन मिला। लगातार पांच दिन तक सड़क की बदहाली, दुर्घटनाओं का खतरा, उड़ती धूल, प्रभावित कारोबार और आमलोगों की परेशानियों को प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद स्थानीय लोग विरोध के लिए सड़क पर उतर आए। मंगलवार को जदयू नेता पप्पू सिंह के नेतृत्व में लोगों ने पारडीह-बालीगुमा मार्ग पर प्रदर्शन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में प्रवीण सिंह, नीतीश कुमार, विकास साहनी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के दौरान सड़क की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिससे प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को धूल व जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है। करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण हाइवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर एनएचएआई के प्रतिनिधि पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। अधिकारियों ने जल्द सड़क की मरम्मत और आवश्यक सुधारात्मक कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया, लेकिन लोगों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह में सड़क की मरम्मत शुरू नहीं हुई तो एनएचएआई के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनआंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिन्दुस्तान के अभियान ने उनकी वर्षों पुरानी समस्या को प्रभावी ढंग से सामने लाने का काम किया है और अब वे समाधान होने तक अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।