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भाकपा की पांच दिवसीय पदयात्रा संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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भगवानपुर में भाकपा का राष्ट्रव्यापी पदयात्रा कार्यक्रम 6 अगस्त 2026 को दामोदरपुर पंचायत से शुरू हुआ। 1 सितंबर को 'दिल्ली चलो' नारे के साथ विशाल रैली का आयोजन किया गया, जहां MSP की कानूनी गारंटी, निजीकरण पर रोक और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। आम लोगों का समर्थन भी मिला।

भाकपा की पांच दिवसीय पदयात्रा संपन्न

भगवानपुर। भाकपा अंचल परिषद के द्वारा पार्टी के राष्ट्रव्यापी पदयात्रा कार्यक्रम छह अगस्त 2026 से दामोदरपुर पंचायत से शुरू किया गया था जिसका समापन लखनपुर, तकिया व काजीरसलपुर पंचायत में पहुंच कर किया गया। इस दौरान एक सितम्बर को दिल्ली चलो, बदलाव जरुरी है, भाजपा-मोदी हटाओ, देश बचाओ नारे के साथ भाकपा कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा कार्यक्रम चलाया। अंचलमंत्री अशोक राय ने बताया कि 11 सूत्री मांगों के साथ एक सितंबर को दिल्ली में विशाल रैली का आयोजन किया गया है। इसमें एम एस पी की कानूनी गारंटी करो, निजीकरण पर रोक लगाओ, सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करो, मनरेगा योजना कानून से छेड़छाड़ बन्द करो, महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं दलितों पर हमला बन्द करो सहित देश में बढ़ रहे बेरोजगारी व महंगाई जैसे विभिन्न मुद्दे शामिल हैं।

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उन्होंने बताया कि पदयात्रा के दौरान आम लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिला। मौके पर रामप्रकाश पासवान, मदन पासवान, अशोक महतो, मो. हासिम, लालबाबू शर्मा, उचित तांती, सुशील महतो आदि मौजूद थे।

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