हरिद्वार से पहुंचा ज्योति कलश रथ, राष्ट्र निर्माण का दिया संदेश
गायत्री तीर्थ शांतिकुंज, हरिद्वार के तत्वावधान में ज्योति कलश रथ यात्रा सोमवार को मुंगेर में पहुँची। प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह ने कार्यक्रम में कहा कि व्यक्ति की सच्ची उपलब्धि सद्विचार और चरित्र में होती है। रथ यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को प्रमोट करना है।
मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज, हरिद्वार के तत्वावधान में राष्ट्रव्यापी परिभ्रमण पर निकली ज्योति कलश रथ यात्रा सोमवार को सरस्वती विद्या मंदिर, पुरानीगंज पहुंची। गायत्री शक्तिपीठ, जमालपुर के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों और शिक्षकों ने श्रद्धापूर्वक रथ का स्वागत किया। प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह ने कहा कि, व्यक्ति का वास्तविक मूल्यांकन उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसके सद्विचार, सत्कर्म और चरित्र से होता है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन का आह्वान करते हुए कहा कि नियमित स्वाध्याय और सत्संग से मनुष्य का जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। महिला जिला प्रतिनिधि शांति देवी और सह-जिला प्रतिनिधि बिंदु देवी ने बताया कि वर्ष 1926 में युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा प्रज्वलित अखंड ज्योति के शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह ज्योति कलश रथ पूरे देश का भ्रमण कर रहा है।
गायत्री शक्तिपीठ, जमालपुर के प्रधान प्रबंध ट्रस्टी कृष्ण चंद्र चौरसिया ने युगऋषि के साहित्य के नियमित अध्ययन को संस्कार निर्माण का आधार बताया। उप-जोन समन्वयक कमलकांत मंडल ने कहा कि रथ यात्रा श्रेष्ठ व्यक्ति, सुसंस्कृत परिवार और समर्थ राष्ट्र के निर्माण का संदेश लेकर चल रही है। वहीं उप-जोन प्रतिनिधि मनोज मिश्र ने कहा कि गायत्री उपासना से आत्मबल, सद्भाव, सृजनशीलता और व्यक्तित्व का विकास होता है। रथ यात्रा के सारथी सुजीत कुमार ने युग निर्माण योजना के 18 सूत्रीय सत्संकल्प का सामूहिक पाठ कराते हुए आरोग्य, सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित में जीवन जीने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में उपप्रधानाचार्य अमन कुमार सिंह, बालिका खंड प्रभारी राखी कुमारी, प्राथमिक खंड प्रभारी सुजीता कुमारी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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