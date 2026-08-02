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देशव्यापी जेल भरो कार्यक्रम को ले निकाला जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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10 अगस्त को सीITU व जेआरकेएस के आह्वान पर देशव्यापी जेल भरो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शनिवार को बलियापुर में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान चार लेबर कोड के मजदूर विरोधी प्रावधानों को रद्द करने की मांग की गई। वक्ताओं ने सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की।

देशव्यापी जेल भरो कार्यक्रम को ले निकाला जुलूस

सीटू व जेआरकेएस के आह्वान पर 10 अगस्त को आहूत देशव्यापी जेल भरो कार्यक्रम को सफल बनाने को ले शनिवार को बलियापुर में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। जुलूस प्लस टू हाईस्कूल से शुरू हुआ। बलियापुर चौक पर नुक्कड़ सभा हुई। वक्ताओं ने चार लेबर कोड के सभी मजदूर विरोधी प्रावधानों को रद्द करने सहित अन्य मांगों को ले 10 अगस्त को आहूत कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। उमाशंकर चौहान, कन्हैयालाल सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव मुखिया गणेशचंद्र महतो, कृष्णचंद्र दां, अमित राणा, कृष्णप्रसाद सिंह, सुरज कुमार, पंकज कुमार दिनकर, लालमोहन चौहान आदि मौके पर थे।

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