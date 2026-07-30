संयुक्त कन्वेंशन में 10 अगस्त को आहूत जेल भरो आंदोलन सफल बनाने का निर्णय
संयुक्त कन्वेंशन में 10 अगस्त को आहूत जेल भरो आंदोलन सफल बनाने का निर्णय संयुक्त कन्वेंशन में 10 अगस्त को आहूत जेल भरो आंदोलन सफल बनाने का निर्णय
खगड़िया। निज प्रतिनिधि सीपीआई(एम) जिला पार्टी कार्यालय में गुरुवार को जनसंगठनों के राष्ट्रव्यापी 10 अगस्त को होने वाली जेल भरो आंदोलन की तैयारी को लेकर गुरुवार को सयुंक्त कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन बिहार प्रांतीय खेत मजदूर यूनिन के पूर्व राज्य अध्यक्ष देवेंद्र चौरसिया के उद्धघाटन भाषण से शुरू हुआ। खेत मजदूर यूनियन के राज्य सयुंक्त सचिव सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि जेल भरो आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान को आने की जरूरत है। इसकी तैयारी में सभी अंचल में तमाम जनसंगठनों को ब्रांच की बैठक मोहल्ला मीटिंग करने की जरूरत है। वही किसान सभा के नेता अजहर अंजुम,भीम साह, अमर यादव, खेत मजदूर यूनिन के जिला सचिव रामविनय सिंह, रामविलास वर्मा, भारत की जनवादी नौजवान सभा के जिला मंत्री अमीर कुमार, विकास यादव, सुरेंद्र कुमार, छात्र नेता आयुष राज उर्फ गोलू आदि ने संबोधित किया।कन्वेंशन
हुआ। कन्वेंशन की अध्यक्षता कुन्दन मेहता, अमरेश कुमार, नवीन चौधरी व माला देवी की अध्यक्ष मंडली ने की।
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