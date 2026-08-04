Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बैठक में 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

खगड़िया जिले के लाभगांव में माकपा की बैठक हुई, जिसमें 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए लोगों ने उत्साह व्यक्त किया। बैठक में किसान सभा के उपाध्यक्ष संजय कुमार और अन्य स्थानीय नेताओं ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए चर्चा की।

बैठक में 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय

खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत लाभगांव में माकपा की बैठक में संयुक्त खेत मजदूर एवं संयुक्त ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आगामी 10 अगस्त को कानून तोड़ो जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बिहार राज्य किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में खगड़िया प्रखंड अंतर्गत लाभगांव, सौरायडीह और भदास में ग्राम जीबी आयोजित की गई। तीनों जीबी में लोगों ने जेल भरो आंदोलन को लेकर लोगों ने भारी भागीदारी का निर्णय लिया। लाभगांव से एक हजार, सौरायडीह से दो सौ और भदास से तीन सौ लोगों ने जेल भरो आंदोलन में शामिल होने का उत्साहवर्द्धक निर्णय लिया।

ये भी पढ़ें:खगड़िया: बैठक में 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय

उपरोक्त तीनों ग्राम जीबी को संजय कुमार,, खेतिहर मजदूर यूनियन के जिला उपाध्यक्ष रामविकालास वर्मा आदि ने संबोधित किया। जबकि लाभगांव में स्थानीय नेता डोमन पासवान, अदालत पासवान, रामविलास पासवान, चन्द्रकला देवी, सौरायडीह में स्थानीय नेता मणिकांत पासवान, संतोष कुमार, रामफल सदा, भदास में विनोद साह, अरविन्द सिंह, रूबी देवी और जोगी साह ने भी संबोधित किया।

ये भी पढ़ें:छात्र आंदोलन को भाकपा-माले का समर्थन
ये भी पढ़ें:10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन सफल बनाने का निर्णय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Khagaria
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।