10 को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन: किसान मोर्चा
बोकारो के किसान मोर्चा ने 10 अगस्त को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है। यह आंदोलन केंद्र सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, बीज विधेयक 2025 को वापस लेने, और बिजली की निजिकरण रोकने की मांग शामिल है। आंदोलन के लिए चास-बोकारो मुख्य पथ पर गिरफ्तारी दी जाएगी।
बोकारो, प्रतिनिधि। संयुक्त किसान मोर्चा की देशव्यापी जेल भरो आंदोलन के समर्थन में मोर्चा की घटक दल के सदस्यों ने बताया कि 10 अगस्त को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राज्य सचिव कुमुद महतो, झारखण्ड क्रांतिकारी मजदुर युनियन के डीसी गोहाई, ऐक्टू के देवदीप सिंह दिवाकर, दिलीप ओझा, एआईटीसीयू के बीडी प्रसाद,एटक के रामाश्रेय प्रसाद सिंह, एआईयूटीसी के मोहन चौधरी ने बिरसा आश्रम में कहा कि केंद्र की हठधर्मिता की सरकार ने भारत-अमेरिका के बीच मुफ्त व्यापार समझौता के खिलाफ, किसानों की सभी कर्ज माफी, बीज विधेयक 2025 वापस, चार श्रम कोड वापस लेने, प्रीपेड स्मार्ट मीटर एवं बिजली की निजिकरण पुर्णत: रोक लगाने की मांग की lसंयुक्त किसान मोर्चा के देश व्यापी जेल भरो आंदोलन की आह्वान के समर्थन में मोर्चा के बोकारो जिला कमिटी ने चास-बोकारो मुख्य पथ की गरगा पुल पर 10 अगस्त को अवरुद्ध कर जेल भरो आंदोलन के लिए गिरफ्तारी देंगे।
जिसकी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
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