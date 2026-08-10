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लखीसराय: मजदूर-किसान संगठनों का जेल भरो आंदोलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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लखीसराय जिला समाहरणालय के समक्ष विभिन्न किसान, मजदूर, छात्र एवं युवा संगठनों ने जेल भरो आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और किसानों को एमएसपी ना मिलने के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चारों लेबर कोड रद्द करने, मनरेगा की बहाली, और किसानों के कर्ज माफ करने जैसी मांगें की।

लखीसराय: मजदूर-किसान संगठनों का जेल भरो आंदोलन

लखीसराय एक प्रतिनिधि। संयुक्त ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार को लखीसराय जिला समाहरणालय के समक्ष विभिन्न किसान, मजदूर, छात्र एवं युवा संगठनों की ओर से जेल भरो आंदोलन किया गया।

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आंदोलन का नेतृत्व

आंदोलन का नेतृत्व सीआईटीयू, एसएफआई, डीवाईएफआई, एआईकेएस एवं एआईएडब्ल्यूयू सहित संबद्ध संगठनों ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों को एमएसपी नहीं मिलने, मनरेगा से जुड़ी समस्याओं तथा छात्रों पर दर्ज मुकदमों के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने चारों लेबर कोड रद्द करने, मनरेगा को पुनः बहाल करने, बिजली एवं अन्य क्षेत्रों में निजीकरण बंद करने और स्मार्ट प्रीपेड मीटर वापस लेने की मांग की।

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व्यापार समझौते का विरोध

इसके अलावा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को जनविरोधी बताते हुए उसे रद्द करने की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने, किसानों एवं खेत मजदूरों का कर्ज माफ करने तथा ठेका-संविदा प्रथा समाप्त कर स्वीकृत पदों पर नियमित बहाली की मांग की।

महिलाओं और दलितों के अधिकार

वक्ताओं ने कहा कि रसोइया, आशा, ममता, आंगनबाड़ी समेत सभी योजना कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने, खाद की किल्लत एवं कालाबाजारी समाप्त करने तथा नए राशन कार्ड बनाने और राशन कार्ड से नाम काटने की प्रक्रिया बंद करने की मांग भी की गई। आंदोलनकारियों ने वन अधिकार कानून को सख्ती से लागू करने, महिलाओं एवं दलितों पर बढ़ते अत्याचार पर रोक लगाने, बटाईदार एवं पट्टेदार किसानों का निबंधन करने तथा पर्चाधारियों की बेदखली रोकने की मांग रखी। गृहविहीन परिवारों को सरकारी घोषणा के अनुसार पांच डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने और दाखिल-खारिज में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग भी उठी।

प्रश्न और उत्तर

किस संगठन ने जेल भरो आंदोलन का नेतृत्व किया?
आंदोलन का नेतृत्व सीआईटीयू, एसएफआई, डीवाईएफआई, एआईकेएस एवं एआईएडब्ल्यूयू ने किया।
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