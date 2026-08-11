ट्रेड यूनियनों की संयुक्त तत्वावधान में कलेक्ट्रेट का किया गया घेराव ट्रेड यूनियनों की संयुक्त तत्वावधान में कलेक्ट्रेट का किया गया घेराव

खगड़िया। निज प्रतिनिधि संयुक्त ट्रेड यूनियनों और जनसंगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार को समाहरणालय का घेराव कर जेल भरो आंदोलन चलाया। राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत बिहार राज्य किसान सभा, बिहार प्रांतीय ग्रामीण खेतिहर मजदूर यूनियन, जनवादी महिला समिति, जनवादी नौजवान सभा, एसएफआई व मिड डे मील वर्कर्स(रसोईया) यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान,मजदूर,महिला एवं छात्र व युवाओं ने संगठन के झंडे के साथ हॉस्पिटल चौक से अपने मांगों के समर्थन में जुलुस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहंुचे। जहां जोरदार नारेबाजी की। समाहरणालय के पास आन्दोलनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में केन्द्र सहित राज्य सरकार के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी की। वे प्रशासन से मांगे पूरी करो नहीं तो जेल में बंद करों की नारे लगाते रहे। मौके पर भारी पुलिस के जमावड़े के बीच खगड़िया सिविल एसडीओ ने सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर कोशी कॉलेज कैंप जेल बना कर पीआर पर शाम में रिहा कर दिया। साथ ही मांगों से संबंधित ज्ञापन लिया।

आंदोलन के उद्देश्यों समाहरणालय पर जेल भरो आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी महागठबंधन खगड़िया लोकसभा संजय कुमार ने कहा कि आज पूरे देश के सभी समाहरणालयों पर किसान,मजदूर, महिला और छात्र व युवाओंं की करोड़ों की संख्या में देश की जनविरोधी एवं तानाशाह सरकार से आजिज होकर जेल भरो का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा अभी हाल में ही हम सब ने देखा कि जब नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर पूरे देश में सुनियोजित तरीके से लगातार लीक की जा रही थी,तो मजबूरन अपने भविष्य की रक्षा हेतु लाखों की संख्या में छात्र_युवा सड़क पर आए,अनशन पर बैठे,मगर केन्द्र की मोदी सरकार उन बच्चों से बातचीत कर उनके समस्याओं का समाधान के बजाय उन पर क्रूर तानाशाह के तरह जानलेवा दमनात्मक कार्यवाही किया।

अर्थव्यवस्था और किसान उन्होंने कहा इस डील के जरिए अमेरिका भारत के 142 करोड़ जनसंख्या वाली बाजार में सीधे अपना खाद्य सामग्री बिना कोई टैक्स दिए बेचेगा वो भी बहुत सस्ते दर पर क्योंकि अमेरिकी किसानों को वहाँ की सरकार किसानी में 70 प्रतिशत सब्सिडी देती है। मगर हमारी सरकार अपने किसानों को किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं देती है। यही कारण है कि अमेरिका में फसलों के उत्पादन पर लागत मूल्य भारत के अपेक्षा काफी सस्ती है। ऐसे में अगर भारतीय बाजार में ज्यों ही अमेरिकी खाद्य सामग्री आएगी,तो भारतीय खाद्य सामग्री के वनिस्पत काफी सस्ती होगी। जिस कारण हमारे किसानों के उत्पादित सामान नहीं बिकेंगे। किसानों को खेती बंद करना पड़ेगा और उन्हें अपने खेत बेचने की मजबूर होना पड़ेगा,जो एक तरह से भारतीय किसानों के लिए मौत का परवाना है। संजय कुमार ने चार श्रम संहिता जो श्रमिकों को मिले पूर्व के सारे अधिकार को समाप्त कर दिया है। उसे एक तरह से सरकार द्वारा मजदूरों को गुलाम बनाने बाला रास्ता बताया।

सरकारी नीतियों पर आलोचना मोदी सरकार ने मनरेगा का सिर्फ नाम ही नहीं बदला बल्कि उसमें केन्द्र का पैसा भी कम कर दिया,जिससे आने वाले दिनों में यह योजना ही फेल हो सकता है।जिसका बहुत बुरा असर ग्रामीण मजदूरों पर पड़ेगा। उन्होंने बिहार के सम्राट सरकार की बुल्डोजर नीति की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि बिहार में आज भी बेघर भूमिहीनों की संख्या लाखों में है।ऐसे में बुलडोजर नीति के बजाय सम्राट सरकार को बेघर भूमिहीनों को बसने हेतु पांच डिसमिल जमीन देने वाली पूर्ववर्ती सरकार के फैसले को लागू करना होगा।

जनता की समस्याएं संजय कुमार ने कहा राशन कार्डधारियों के बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं,जो गरीबों के साथ बड़ा अन्याय है।सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुक्तान पिछले चार महीने से रुका हुआ है,जिसका सीधा असर बूढ़े,बिकलांग और विधवाओं के जीवन पर पड़ रहा है।उन्होंने स्कूली रसोइया सहित सभी स्कीम वर्करों को तत्काल नियमित करते हुए 26000 रुपये प्रति माह वेतन का मांग जेल भरो आंदोलन के माध्यम से सरकार के सामने रखा। साथ ही 2023 में लोकसभा से पारित महिला आरक्षण कानून को मोदी सरकार द्वारा ना लागू कर,अब नए सिरे से महिला आरक्षण कानून बनाने को धोखा कराड़ दिया। संजय कुमार ने कहा केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरे पारदर्शी बनाना होगा,जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

भविष्य की रणनीति उन्होंने सम्राट सरकार द्वारा हाल में ग्रामीण होल्डिंग टैक्स,पानी टैक्स,स्मार्ट मीटर और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने के फैसले को आम लोगों के जेब पर बड़ा हमला बताया। उन्होंने कहा इन्हीं ज्वलंत सवालों को लेकर आज का जेल भरो आंदोलन पूरे देश में है। सरकार अगर इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेगी तो आने वाले नवम्बर महीने में किसान,मजदूर,ग्रामीण मजदूर,महिला और छात्र_युवा दिल्ली पहुंच कर आरपार के संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेगा। प्रदर्शन में खेतिहर मजदूर यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष देवेन्द्र चौरसिया,राज्य संयुक्तसचिव सुरेन्द्र प्रसाद महतों,किसान सभा के जिलाध्यक्ष हरेराम चौधरी,जिला सचिव विनय कुमार सिंह,खेतिहर मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष नवीन चौधरी,जिला सचिव रामविनय सिंह,सीटू के जिला नेता विजय कुमार सिंह,महिला समिति के जिलाध्यक्ष मीरा देवी,जिला सचिव नीतू देवी,महिला नेता मंजू देवी,नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष मंजीत कुमार,जिला सचिव अमीर कुमार,एस एफ आई के जिला सचिव सोनेलाल यादव,किसान नेता कुन्दन मेहता,सच्चिदानंद सिंह,जवाहर सिंह,संजीव कुमार,भीम साह,अजहर अंजुम,मिथलेश केशरी,सुनील मंडल,अनिल वर्मा,महावीर यादव, राजेन्द्र वर्मा,अमर यादव,मुरारी सिंह,खेत मजदूर नेता रामबिलास वर्मा,माला देवी,श्रवण साह,सुरेन्द्र सिंह,युवा नेता रजनीश कुमार,अमरेश कुमार एवं अमरेन्द्र कुमार ने भी सम्बोधित किया।

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कैप्शन: सोमवार को जेल भरो आन्दोलन के तहत जुलूस में शामिल नेता व कार्यकर्ता।

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चौथम: मांगों को लेकर चौथम में सीपीआई ने निकाली पदयात्रा, केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना

चौथम। एक प्रतिनिधि

विभिन्न जनसमस्याओं और मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सोमवार की शाम करीब पांच बजे चौथम प्रखंड में पदयात्रा निकाली गई। सीपीआई के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रखंड प्रमुख प्रभाकर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में निकली पदयात्रा में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा चौथम से शुरू होकर करुआमोड़ चौक पहुंची, जहां पदयात्रा सभा में तब्दील हो गई।

सभा को संबोधित करते हुए प्रभाकर प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनसमस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और गरीबों से जुड़ी कई मांगें लगातार लंबित हैं। उन्होंने चढ़ावा चोरी को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए तत्काल समाधान की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और मांगों को लेकर पार्टी का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

इस मौके पर अंचल मंत्री अनिल सिंह, योगेंद्र शर्मा सहित कई सीपीआई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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कैप्शन: सोमवार की शाम पदयात्रा में शामिल क्मयूनिस्ट नेता व कार्यकर्ता।

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परबत्ता: आक्रोशित लोगों ने थाना के समक्ष दिया धरना

परबत्ता, एक प्रतिनिधि

भरतखंड थाना के थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस कार्रवाई में कथित जातीय पक्षपात एवं भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच और न्याय संगत कार्रवाई की सोमवार को मांग की। इस संबंध में ग्रामीणों ने बेगूसराय डीआईजी एवं खगड़िया एसपी को ई-मेल के माध्यम से आवेदन भेजकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। वहीं, अपनी मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण आनंद उर्फ मुन्ना, आदर्श कुमार, गोरे चौधरी, भीम चौधरी, सुमन कुमार, सन्नी, अभिषेक कुमार, संतोष कुमार, अमरेश कुमार सहित दर्जनों लोग भरतखंड थाना के समीप धरने पर बैठ गए। आवेदन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 10 तारीख की सुबह थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस की कार्रवाई में समानता नहीं बरते जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई थी। ग्रामीणों का कहना है कि वाहन जांच एवं कार्रवाई के दौरान सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

धरना और ग्रामीणों की मांगें धरना पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण आनंद ने बताया कि पुलिस कार्रवाई में कथित भेदभाव को लेकर वे लोग शांतिपूर्ण तरीके से थाना के समीप धरना पर बैठे थे। उनका उद्देश्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न करना नहीं, बल्कि मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय सुनिश्चित कराना है। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक ग्रामीणों की शिकायत बनी रहेगी। धरने की सूचना मिलने के बाद गोगरी डीएसपी चंदन कुमार ठाकुर पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने धरना पर बैठे लोगों से बातचीत कर उनकी शिकायतों को सुना और समझा-बुझाकर धरना समाप्त कराया। डीएसपी ने लोगों से गोगरी कार्यालय में आकर आवेदन देने तथा अपनी शिकायत को विधिवत दर्ज कराने की बात कही। इसके बाद धरना पर बैठे लोग वहां से हट गए।

पुलिस की प्रतिक्रिया वहीं, भरतखंड थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वाहन जांच के दौरान इस तरह की कोई शिकायत नहीं हुई है। वाहन जांच में जिन वाहनों का नियम के अनुसार जुर्माना बनता है उनका विधिवत चालान किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को दिए गए आवेदन के बाद अब मामले की निष्पक्ष जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है।