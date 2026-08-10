किसानों व ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने किया संयुक्त प्रदर्शन
कृषि व्यापार समझौता रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर केंद्र के खिलाफ जताया विरोध र्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की शुरुआत कुशवाहा सभा भवन से
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सोमवार को देशव्यापी आंदोलन के तहत सासाराम में किसानों और ट्रेड यूनियनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने संयुक्त प्रदर्शन किया। किसानों व मजदूरों की समस्याओं को लेकर आंदोलनकारियों ने शहर में जुलूस निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। जुलूस कुशवाहा सभा भवन से शुरू होकर पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए समाहरणालय गेट पहुंचा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
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