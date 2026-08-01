Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत‘ संकल्प अभियान का शुभारंभ आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

प्रधानमंत्री द्वारा 02 अगस्त 2026 को नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। वैशाली जिला प्रशासन ने सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं, जिसमें छात्रों और नागरिकों की बड़ी संख्या की सहभागिता होगी। अभियान का मुख्य कार्यक्रम आरएन कॉलेज में सुबह 10 बजे आयोजित होगा।

‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत‘ संकल्प अभियान का शुभारंभ आज

हाजीपुर। निज संवाददाता प्रधानमंत्री द्वारा 02 अगस्त 2026 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रारंभ किए जा रहे नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के सफल आयोजन को लेकर वैशाली जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

ये भी पढ़ें:लखीसराय: आज 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान' से जुड़ेंगे जिले के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय

युवाओं से अपील

ये भी पढ़ें:प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ आज शुरू होगा नशामुक्त युवा संकल्प अभियान
ये भी पढ़ें:नशा मुक्त भारत बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह अभियान कब शुरू किया जा रहा है?
यह अभियान 02 अगस्त 2026 को शुरू किया जा रहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Vaishali Hajipur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।