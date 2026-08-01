‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत‘ संकल्प अभियान का शुभारंभ आज
प्रधानमंत्री द्वारा 02 अगस्त 2026 को नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। वैशाली जिला प्रशासन ने सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं, जिसमें छात्रों और नागरिकों की बड़ी संख्या की सहभागिता होगी। अभियान का मुख्य कार्यक्रम आरएन कॉलेज में सुबह 10 बजे आयोजित होगा।
हाजीपुर। निज संवाददाता प्रधानमंत्री द्वारा 02 अगस्त 2026 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रारंभ किए जा रहे नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के सफल आयोजन को लेकर वैशाली जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
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