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आज से 20 अगस्त तक चलेगा स्वदेशी समर्थक अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई में स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान द्वारा 1 से 20 अगस्त तक स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान आयोजित किया जाएगा। इसमें कोई सदस्यता शुल्क नहीं होगा। लोग डिजिटल माध्यम से जुड़ सकते हैं और स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

आज से 20 अगस्त तक चलेगा स्वदेशी समर्थक अभियान
आज से 20 अगस्त तक चलेगा स्वदेशी समर्थक अभियान

हरदोई। स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान की ओर से एक से 20 अगस्त तक देशव्यापी स्वदेशी समर्थक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत डिजिटल माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा जाएगा। जिला संयोजक अवनीश द्विवेदी ने शुक्रवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि अभियान से जुड़ने के लिए किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो व्यक्ति स्थानीय दुकानों से खरीदारी करता है और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देता है, वह स्वदेशी समर्थक है। अभियान के दौरान क्यूआर कोड या ऑनलाइन लिंक के माध्यम से लोग लगभग 30 सेकंड में संकल्प पत्र भरकर अभियान से जुड़ सकेंगे।

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इसके बाद उनके मोबाइल पर स्वदेशी जागरण मंच से संबंधित वीडियो और अन्य जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लोगों में स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। अवनीश द्विवेदी ने कहा कि अभियान के अगले चरण में 21 अगस्त से युवा उद्यमिता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

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