विहिप और बजरंग दल अब चलाएगा नशा छोड़ो-राष्ट्र जोड़ो अभियान
विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल के तहत मेरठ में नशा मुक्त भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें स्वस्थ एवं सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रेरणादायक संदेश युवाओं को सामूहिक रूप से नशा न करने की शपथ दिलाने के दौरान देखा गया।
विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वावधान में रविवार को देशव्यापी अभियान के तहत मेरठ महानगर में भी नशा मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को नशे जैसी गंभीर बुराइयों से दूर रखना और उन्हें स्वस्थ, सशक्त एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित नागरिक बनाना है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा वर्ग को संबोधित करते हुए प्रेरणादायक संदेश का सीधा प्रसारण देखा गया। सभी युवाओं को सामूहिक रूप से जीवन में कभी नशा न करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही, जिन युवाओं ने नशा त्यागकर समाज की मुख्यधारा में सफलतापूर्वक वापसी की है, उन्हें सम्मानित भी किया गया।
बजरंग दल के मेरठ महानगर संयोजक हिमांशु शर्मा ने कहा कि अभियान चलाया जाएगा। इसका मूल नारा नशा छोड़ो–राष्ट्र जोड़ो रखा गया है। बजरंग दल की ओर से यह भी घोषणा की गई कि अब संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले हर साप्ताहिक मिलन में 10 मिनट की नशा मुक्ति चर्चा भी अनिवार्य रूप से की जाएगी, जिससे युवाओं को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे। इस अवसर पर महानगर सह संयोजक अर्चित अग्रवाल, महानगर बल उपासना प्रमुख विजेन्द्र, महानगर विमर्श प्रमुख नमन अग्रवाल, महानगर विद्यार्थी प्रमुख विशाल धानक, मयंक बंसल, देव, सिद्धू आदि रहे।
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