संविधान लोकतांत्रितक व्यवस्था की आधारशिला

सद्भावना चौक में रविवार को बीएस-4 के तहत क्लस्टर अधिवेशन हुआ जिसमें बहुजन समाज के लोग शामिल हुए। इसका उद्देश्य संविधान को लागू करना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना था। वक्ताओं ने राष्ट्रीयकरण और निजीकरण पर चर्चा करते हुए समाज की एकता की आवश्यकता पर बल दिया।

सद्भावना चौक स्थित परिसर में रविवार को बीएस-4 के राष्ट्रव्यापी बहुजन जागरण अभियान के तहत क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें मूल निवासी बहुजन समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान को पूरी तरह लागू कराने तथा आम लोगों को संविधान और लोकतंत्र के समर्थन में संगठित एवं मुखर करना रहा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसके मूल उद्देश्यों की रक्षा के लिए समाज के लोगों को जागरूक और संगठित करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम की चर्चा अधिवेशन में राष्ट्रीयकरण का पैगाम और निजीकरण पर लगाम लगाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने राष्ट्रीयकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राज्य समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा मूल निवासी बहुजन संगठनों की एकता, उनके बुनियादी सिद्धांत और कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उपस्थित लोगों ने संविधान और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनजागरूकता अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने तथा बहुजन समाज को एकजुट करने पर बल दिया।

विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद की जिला अध्यक्ष पुष्पा देवी ने किया। मुख्य अतिथि प्रो. रेणु कुमारी, डॉ. सुधीर चंद्र सिंह और प्रो. नरेश चंद्र शर्मा ने अपना विचार व्यक्त किया। मौके पर पवन कुमार, वीरेंद्र कुमार विद्यार्थी, विकास कुमार, जितेंद्र कुमार, अमित कुमार, गौतम कुमार और शंकर रविदास सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का मंच संचालन बामसेफ के जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार ने किया। (नवादा से कुमार गोपी कृष्ण)