एल्बेंडाजोल से मरेंगे पेट के कीड़े, स्वस्थ्य होंगे बच्चे

हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यदि कोई बच्चा बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य अपरिहार्य कारणवश दवा खाने से वंचित रह जाता है। तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सभी छूटे हुए बच्चों को 14 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले ''मॉप-अप दिवस'' पर विशेष रूप से यह खुराक प्रदान की जाएगी ताकि कोई भी बच्चा इस सुरक्षा चक्र से बाहर न रहे। इस वृहद अभियान का दायरा और इसके क्रियान्वयन की रणनीति बहुत ही व्यापक और सुव्यवस्थित रखी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार, बच्चों की आंतों में पनपने वाले परजीवी कीड़े, जिन्हें सामान्य भाषा में कृमि कहा जाता है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को अत्यंत गंभीर रूप से बाधित करते हैं। इन कीड़ों के कारण बच्चों में कई प्रकार की स्वास्थ्य जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस दवा को खिलाने की जिम्मेदारी विभिन्न शैक्षणिक और बाल विकास संस्थाओं को सौंपी गई है। सभी सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, निजी स्कूलों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों पर शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रत्यक्ष और सख्त निगरानी में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। जो बच्चे किसी कारण से स्कूल नहीं जाते हैं या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उन तक पहुँचने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का उपयोग किया जाएगा। बच्चों के शरीर पर इस कृमि संक्रमण के प्रभाव अत्यंत विनाशकारी और दीर्घकालिक होते हैं। जब ये कीड़े बच्चों की आंतों में पनपते हैं, तो वे वहां से खून चूसना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर तेजी से गिरने लगता है और वे एनीमिया यानी खून की कमी के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ ही, बच्चा चाहे कितना भी पौष्टिक आहार क्यों न ग्रहण करे, उस आहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कृमि स्वयं खा जाते हैं। नतीजतन, बच्चा कुपोषण का शिकार होने लगता है और शारीरिक रूप से कमजोर दिखाई देता है। लगातार संक्रमण बने रहने से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, उनकी लंबाई अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ पाती और उनका वजन भी स्थिर हो जाता है या कम होने लगता है। शारीरिक कमजोरी का सीधा असर उनके मानसिक विकास पर भी पड़ता है; उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, एकाग्रता में कमी आ जाती है और वे हर समय थकान और सुस्ती महसूस करते हैं। बार-बार बीमार पड़ने और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण ये बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनकी शिक्षा का भी भारी नुकसान होता है।