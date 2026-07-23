Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एल्बेंडाजोल से मरेंगे पेट के कीड़े, स्वस्थ्य होंगे बच्चे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
Follow us on Google News
share

ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अगस्त में 'राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस' का आयोजन किया है। 1 से 19 वर्ष के बच्चों को 'एल्बेंडाजोल' दवा दी जाएगी। मुख्य दिवस 10 अगस्त 2026 को होगा, और छूटे बच्चों के लिए 14 अगस्त को विशेष दिन निर्धारित किया गया है। यह अभियान बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

एल्बेंडाजोल से मरेंगे पेट के कीड़े, स्वस्थ्य होंगे बच्चे

ललितपुर। बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर और उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग आगामी अगस्त माह में ''राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस'' पर वृहद आयोजन करने जा रहा है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण जन-स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत जनपद के 01 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों तथा किशोर-किशोरियों को आंतों के कीड़े मारने वाली अत्यंत प्रभावी और सुरक्षित दवा ''एल्बेंडाजोल'' खिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. इम्तियाज अहमद ने बताया कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए मुख्य दिवस 10 अगस्त 2026 निर्धारित किया गया है, जिस दिन सभी लक्षित बच्चों को यह दवा दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त को होगा

हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यदि कोई बच्चा बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य अपरिहार्य कारणवश दवा खाने से वंचित रह जाता है। तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सभी छूटे हुए बच्चों को 14 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले ''मॉप-अप दिवस'' पर विशेष रूप से यह खुराक प्रदान की जाएगी ताकि कोई भी बच्चा इस सुरक्षा चक्र से बाहर न रहे। इस वृहद अभियान का दायरा और इसके क्रियान्वयन की रणनीति बहुत ही व्यापक और सुव्यवस्थित रखी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार, बच्चों की आंतों में पनपने वाले परजीवी कीड़े, जिन्हें सामान्य भाषा में कृमि कहा जाता है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को अत्यंत गंभीर रूप से बाधित करते हैं। इन कीड़ों के कारण बच्चों में कई प्रकार की स्वास्थ्य जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस दवा को खिलाने की जिम्मेदारी विभिन्न शैक्षणिक और बाल विकास संस्थाओं को सौंपी गई है। सभी सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, निजी स्कूलों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों पर शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रत्यक्ष और सख्त निगरानी में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। जो बच्चे किसी कारण से स्कूल नहीं जाते हैं या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उन तक पहुँचने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का उपयोग किया जाएगा। बच्चों के शरीर पर इस कृमि संक्रमण के प्रभाव अत्यंत विनाशकारी और दीर्घकालिक होते हैं। जब ये कीड़े बच्चों की आंतों में पनपते हैं, तो वे वहां से खून चूसना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर तेजी से गिरने लगता है और वे एनीमिया यानी खून की कमी के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ ही, बच्चा चाहे कितना भी पौष्टिक आहार क्यों न ग्रहण करे, उस आहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कृमि स्वयं खा जाते हैं। नतीजतन, बच्चा कुपोषण का शिकार होने लगता है और शारीरिक रूप से कमजोर दिखाई देता है। लगातार संक्रमण बने रहने से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, उनकी लंबाई अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ पाती और उनका वजन भी स्थिर हो जाता है या कम होने लगता है। शारीरिक कमजोरी का सीधा असर उनके मानसिक विकास पर भी पड़ता है; उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, एकाग्रता में कमी आ जाती है और वे हर समय थकान और सुस्ती महसूस करते हैं। बार-बार बीमार पड़ने और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण ये बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनकी शिक्षा का भी भारी नुकसान होता है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।