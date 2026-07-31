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ड्रग वेयर हाउस से प्राप्त करें एल्बेंडाजोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके बाद 18 अगस्त से मॉपअप राउंड होगा। सभी सीएचसी प्रभारी चिकित्साधिकारी को एल्बेंडाजोल दवा प्राप्त करने और रिपोर्टिंग प्रपत्र लेने के निर्देश दिए गए हैं। आरबीएसके टीम की मदद से स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दवा का वितरण किया जाएगा।

ड्रग वेयर हाउस से प्राप्त करें एल्बेंडाजोल

बस्ती। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन 14 अगस्त को किया जाएगा। इसके बाद मॉपअप राउंड 18 अगस्त से चलेगा। सभी सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी ड्रग वेयर हाउस से आवंटित एल्बेंडाजोल दवा प्राप्त कर लें। सीएमएसडी स्टोर से रिपोर्टिंग प्रपत्र भी प्राप्त कर लें। यह निर्देश सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने दिया। सीएमओ ने बताया कि एल्बेंडाजोल व रिर्पोटिंग प्रपत्र रिसीव करने के बाद उन्हें भी जानकारी दें। सीएमओ ने बताया कि आरबीएसके टीम की सहायता से एल्बेंडाजोल व रिपोर्टिंग फार्मेट को सभी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों तक छह अगस्त तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अपने अधीन एक चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए आशा, एएनएम, सीएचओ, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं अध्यापकों का प्रशिक्षण छह अगस्त तक कराना सुनिश्चित करें।

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अध्यापकों व आंगनबाड़ी की मदद से एक साल से लेकर 19 साल तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जानी है।

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