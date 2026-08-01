हर बच्चे को कृमि से सुरक्षा, स्वस्थ बचपन हमारी जिम्मेदारी
कानपुर देहात में 10 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर एक व्यापक कृमि नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। इसमें 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। यह अभियान विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से होगा, जिससे बच्चों के विकास और शिक्षा पर कृमि संक्रमण के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।
कानपुर देहात, संवाददाता। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर जनपद में 10 अगस्त 2026 को व्यापक स्तर पर कृमि नियंत्रण अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों, किशोरों एवं किशोरियों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। यह दवा विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों को निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। कृमि संक्रमण बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास, पोषण स्तर तथा पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी पात्र बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा निर्धारित मानकों के अनुसार खिलाना अत्यंत आवश्यक है।
अभियान के दौरान आयु के अनुसार दवा की खुराक निर्धारित की गई है। 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की आधी गोली दो चम्मचों के बीच अच्छी तरह चूरा कर स्वच्छ पानी में मिलाकर दी जाएगी। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को एक पूरी गोली चूरा कर पानी में मिलाकर खिलाई जाएगी। वहीं 3 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को एक पूरी गोली चबाकर खाने की सलाह दी जाएगी। यदि बच्चा गोली चबा न सके तो उसे भी चूरा कर पानी के साथ दिया जा सकता है। डीएम कपिल सिंह ने जनपदवासियों से आह्वान किया कि वह मुक्ति दिवस अभियान में सक्रिय सहभागिता करें तथा अपने 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल अवश्य खिलवाएं।
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