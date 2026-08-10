एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ

बलरामपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर सोमवार को जिले में अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने सिटी मांटेसरी स्कूल में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिसमें एक से 10 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलायी गई। सोमवार को नगर के सिटी मांटेसरी इंटर कॉलेज में सीएमओ डॉ मुकेश कुमार रस्तोगी ने फीता काटकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया। कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मियों ने एक वर्ष से 10 वर्ष तक बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली खिलायी गई। सीएमओ ने कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और शारीरिक विकास के लिए उन्हें कृमि संक्रमण से सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।

उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बच्चों को कृमिनाशक दवा अवश्य खिलाएं। साथ ही बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने, स्वच्छ पानी पीने, साफ-सफाई रखने और खुले में शौच से बचने के लिए जागरूक किया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत जिले में निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा रही है। अभियान का उद्देश्य बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्त कर उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। जिला स्वास्थ्य शिक्षाधिकारी अरविंद मिश्र ने बताया कि अभियान के तहत विद्यालयों व अन्य निर्धारित स्थानों पर दवा खिलाई जा रही है। 10 अगस्त को दवा से वंचित बच्चों को 14 अगस्त के मॉप-अप दिवस पर कृमिनाशक दवा दी जाएगी। इस दौरान डीपी सिंह बैंस, शिक्षक-शिक्षिकाएं, विद्यार्थी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।उतरौला संवाददाता के अनुसार स्थानीय एमवाई उस्मानी इंटर कॉलेज में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर संक्रमण से मुक्त रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में रेखा शर्मा, ज्ञान प्रकाश, डॉ. अमरेंद्र कुमार, डॉ. अताउल्लाह खान, प्रधानाचार्य अबुल हाशिम, अध्यापक अब्दुर रहमान, अजय चौधरी और सलमान खान समेत शिक्षक व अन्य लोगों ने बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली खिलाने का संकल्प लिया। सोमवार को अभियान के तहत उतरौला क्षेत्र में लगभग 500 से अधिक बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली खिलायी गई।