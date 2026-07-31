प्रशिक्षण:बच्चों को दस अगस्त को खिलाई जाएगी पेट के कड़ी मारने की दवा बच्चों को दस अगस्त को खिलाई जाएगी पेट के कड़ी मारने की दवा बच्चों को दस अगस्त को

हाथरस। शहर के तालाब चौराह स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में गुरुवार को सीएमओ डॉ. वेद प्रकाश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (10 अगस्त 2026) को मनाए जाने हेतु नगरीय क्षेत्र से सरकारी, निजी स्कूलों, अर्द्धसरकारी स्कूलों के अध्यापको का प्रशिक्षण जनपद स्तर पर कराया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम की जाने वाली तैयारियों में जनपद स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 20 जुलाई को आयोजित किया जा चुका है, जिसमें जनपद के समस्त ब्लॉकों से बेसिक शिक्षा, माध्यगिक शिक्षा एवं बाल विकास विभाग से वाल विकास परियोजना प्रबन्धकों, प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, प्लाक कार्यक्रम प्रबन्धकों का अभिमुखीकरण, प्रशिक्षकों का अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण धर्मेन्द्र कुमार द्वारा कराया गया था। बच्चों में कृमि संक्रमण के खतरे से निपटने हेतु जिले में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवत्त आयोजित होगा:

प्रशिक्षण का आयोजन जिला सतरीय अंतर्विभागीय बैठक का आयोजन भी मुख्य विकास अधिकारी हाथरस की अध्यक्षता में भी 27 जुलाई को पूर्ण किया जा चुका है।

कार्यक्रम के अंतर्गत दवा वितरण पुष्पेन्द्रवीर सिंह, जिला नगरीय स्वास्थ्य समन्वयक द्वारा कार्यक्रम संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों में कृमि संक्रमण के खतरे से निपटने हेतु जनपद में 10 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवत्त आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को एल्वेण्डाजॉल 400 एमजी की गोली खिलायी जाएगी, वहीं अनुपस्थित व बीमारी के कारण 10 अगस्त को जिन बच्चों को दवा नहीं खिलाई जा सकेगी, उन्हें 14 अगस्त को गॉपअप दिवस पर कृमि मुक्त किया जाएगा। 01 से 02 वर्ष के बच्चों को आधी गोली दो चम्मचों के मध्य पीस कर पानी में घोल कर खिलाई जाएगी। 02 से 03 वर्ष के बच्चों को 01 गोली चूरा करके पानी के साथ खिलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त शेष आयु वर्ग के बच्चों को 01 गोली चबाकर पानी के साथ खिलाई जाएगी।

प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की भूमिका प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा अपने-अपने विभाग के ब्लॉक स्तरीय दो प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में आईसीडीएस विभाग से समस्त सीडीपीओ (शहरी एवं ग्रामीण) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दो प्राइवेट एवं दो सरकारी गोडल अधिकारी/शिक्षा विभाग से प्रत्येक ब्लॉक से दो प्राइवेट एवं सरकारी विद्यालयों से नोडल अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा विभाग से समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं नगर शिक्षा अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के रागस्त ब्लाकों से दो प्रतिभागी, नगरीय क्षेत्र से जिला नगरीय स्वास्थ्य समन्वयक को 20 जुलाई को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा अपने-अपने विभाग के ब्लॉक स्तरीय दो प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जिनके द्वारा ब्लॉक पर रामरत आंगनबाडी कार्यकत्री, प्राइवेट व सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, आशा कार्यकत्रियों को निर्धारित कलेण्डर के अनुसार ब्लॉक स्तर पर 01 से 05 अगस्त तक प्रशिक्षित किया जाएगा।

कार्यक्रम की तैयारियाँ समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकम आयोजित किए जाने से पूर्व तैयारियां विद्यालयों में की जाएं

सीएमओ डॉ. वेद प्रकाश द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अन्तर्गत एलबेन्डाजोल की गोली बिताए जाने एवं कार्यक्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी। जिसमें कार्यक्रम से होने वाले लाभ की जानकारी दी गयी। समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकम आयोजित किए जाने से पूर्व तैयारियां विद्यालयों में की जाएं। प्रतिकूल घटना प्रबन्धन के बारे में प्रशिक्षित किया गया। आशा कार्यकत्रियों द्वारा स्कूल न जाने वाले लोगों की सूची बनाकर एक प्रति निकटतम आगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

पंजीकरण की जानकारी प्रशिक्षण के अन्त में डॉ. राजीव गुप्ता, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसी/कार्यक्रम गोडल अधिकारी द्वारा समस्त प्रतिभागियों को अवगत कराया गया कि सभी गोयल अध्यापक जिन्होंने ई कबच पोर्टल पर अपने स्कूलों का पंजीकरण अभी तक नहीं किया है। वे अपने स्कूल का पंजीकरण अवश्य कर दें, जिनके द्वारा पूर्व में पंजीकरण किया जा चुका है। वे इस राउण्ड की रिपोर्टिंग हेतु अपने विद्यालय को अपडेट करें एवं विद्यालयों की रिपोर्ट ईकवच पोर्टल के माध्यम से करे ताकि मुख्य विकास अधिकारी महादेय द्वारा दिए गए निर्देशों के कम में ईकवच पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग शत्प्रतिशत सम्भव हो सके। इस मौके पर डॉ. राजीव गुप्ता, एसीएमओ, धर्मेन्द्र कुमार, डीसीएम, पुष्पेन्द्रवीर सिंह जिला नगरीय स्वाख्य समन्वयक एनयूएचएम आदि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग से अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे。