Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दस अगस्त को मनाया जाएगा कृमि मुक्ति दिवस, बच्चे खाएंगे दवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

गोण्डा, संवाददाता। देवीपाटन मंडल के विद्यालयों में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। 52.15 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। यह गोली पोषक तत्वों का पूरा लाभ दिलाने और स्वस्थ विकास में मदद करेगी। 10,864 आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

दस अगस्त को मनाया जाएगा कृमि मुक्ति दिवस, बच्चे खाएंगे दवा

गोण्डा, संवाददाता। देवीपाटन मंडल के विद्यालयों में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मी और आशा कार्यकर्ता बताएंगे कि एल्बेंडाजोल की यह छोटी-सी गोली केवल कृमि संक्रमण से बचाव के लिए नहीं, बल्कि पोषक तत्वों का पूरा लाभ दिलाने, एनीमिया का जोखिम घटाने और स्वस्थ विकास में मदद करने का माध्यम है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर व गोंडा में एक से 19 वर्ष के करीब 52.15 लाख बच्चों व किशोर-किशोरियों को यह गोली खिलाई जाएगी। अपर निदेशक व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतलाल पटेल ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र बच्चों तक पहुंचना है, चाहे वे स्कूल जाते हों या नहीं। इसके लिए 10,864 आशा कार्यकर्ताओं, 9,779 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, शिक्षकों व स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। फरवरी 2026 के अभियान में 91-97 प्रतिशत कवरेज मिला था, इस बार शत-प्रतिशत लक्ष्य है。

ये भी पढ़ें:बच्चों को कैसे खिलाएं एल्बेंडाजोल टेबलेट, दिया प्रशिक्षण

गंदगी और दूषित भोजन बनते हैं संक्रमण की वजह

मंडलीय प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राहुल पटेल ने बताया कि कृमि आंत में रहकर पोषक तत्वों को नुकसान पहुंचाते हैं। खुले में शौच, गंदे हाथों व दूषित पानी-भोजन से बच्चे आसानी से चपेट में आते हैं। मंडल के 13,751 विद्यालयों और 9,771 आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवा खिलाई जाएगी। छूटे बच्चों को 14 अगस्त को मॉप-अप दिवस पर खुराक मिलेगी। गोली चबाकर खानी चाहिए, छोटे बच्चों को जरूरत पर कुचलकर दी जा सकती है।

किशोरियों के लिए खास फायदेमंद

जिला सलाहकार राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम रंजीत कुमार ने बताया कि गंभीर संक्रमण से दस्त, पेट दर्द, उल्टी, एनीमिया, कुपोषण व कमजोरी हो सकती है। लक्षण अक्सर नजर नहीं आते, इसलिए साल में दो बार खुराक जरूरी है। इससे पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता व शारीरिक-मानसिक विकास सुधरता है। किशोरियों के लिए यह खासतौर पर लाभकारी है, क्योंकि बेहतर पोषण सुरक्षित मातृत्व की नींव तैयार करता है।

कृमि संक्रमण से बचाव के आसान उपाय

नाखून साफ-छोटे रखें, साफ पानी पिएं, भोजन ढककर रखें, फल-सब्जियां धोकर खाएं, खाने से पहले व शौच के बाद हाथ धोएं, घर-आसपास सफाई रखें, चप्पल-जूते पहनें और खुले में शौच से बचें।

प्रश्न और उत्तर

कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा?
कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त को मनाया जाएगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gonda News Gonda Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।