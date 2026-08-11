हजारों बच्चों को दी पेट के कीड़े मारने वाली दवा
राष्ट्रीय कृमि दिवस पर, विभिन्न विद्यालयों में नौनिहालों को पेट में कीड़े मारने वाली दवा एल्बेंडाजोल दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि यह दवा बच्चों की सेहत के लिए वरदान है और सभी अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को यह दवा अनिवार्य रूप से दें।
राष्ट्रीय कृमि दिवस पर सोमवार को विभिन्न विद्यालयों में नौनिहालों को पेट में कीड़े मारने वाली दवा एल्बेंडाजोल दी गई। इसका शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामबदन राम ने दबरई स्थित कंपोजिट विद्यालय में बच्चों को दवा खिलाकर किया। सीएमओ ने कहा कि दवा बच्चों के जीवन के लिए वरदान है। यह कई बीमारियों में अपना कार्य करती है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि वह अपने-अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से दवा का सेवन कराएं। स्कूलों में बच्चों को अभिभावक दवा पिलाने के लिए बोलें ताकि बच्चों के अंदर कीड़ों का नाश करने के साथ साथ बीमारियों से बचाने में सहायक बने।
सीएमओ ने कहा कि सरकार चाहती है कि बच्चों के अंदर कोई बीमारी न हो और वे बिना किसी रुकावट के अपने शिक्षण कार्य को करते रहें। जो बच्चे इस दवा के सेवन से रह जाएं वे स्कूल में बताएं ताकि उनको दवा की खुराक दी जा सके।
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