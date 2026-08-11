बच्चों को खिलाई एल्बेंडाजोल की गोली
पीलीभीत में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर प्रशासन ने कैंप आयोजित किया, जिसमें डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा दी। पूरनपुर के रामस्वरूप रामदुलारी सरस्वती विद्या मंदिर में भी स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया, जिसमें लगभग दो हजार छात्रों को दवा दी गई।
पीलीभीत/पूरनपुर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने स्टेडियम रोड पर कंपोजिट विधालय में अध्ययनत बच्चों को एल्बेंडाजाल दवा खिलाई। इधर पूरनपुर में रामस्वरूप रामदुलारी सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कृमि मुक्ति अभियान चलाया गया। करीब दो हजार छात्र-छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। अभियान का शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉ. दुष्यंत ने बच्चों को दवा खिलाकर किया। प्रधानाचार्य सौरभ वार्ष्णेय समेत आशीष जौहरी आदि ने इसके महत्व को बताया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें