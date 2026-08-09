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बीएचयू में कार्यशाला कल से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में बीएचयू के भारत अध्ययन केन्द्र में 'भारत अध्ययन की परम्परा : व्यक्ति, विचार और संस्थाएं' विषय पर 15 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। इस कार्यशाला में देशभर के विद्वानों द्वारा 30 व्याख्यान दिए जाएंगे। कार्यक्रम में कई प्रमुख विद्वान शामिल होंगे।

बीएचयू में कार्यशाला कल से

वाराणसी। बीएचयू के भारत अध्ययन केन्द्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सहयोग से सोमवार से 31 अगस्त तक ‘भारत अध्ययन की परम्परा : व्यक्ति, विचार और संस्थाएं’ विषयक 15 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में देशभर के विद्वानों द्वारा 30 विषयगत व्याख्यान दिए जाएंगे। वक्ताओं में आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण, प्रो. राधा वल्लभ त्रिपाठी, प्रो. अंबिका दत्त शर्मा, प्रो. बलराम शुक्ल, प्रो. अवधेश प्रधान, प्रो. समीर कुमार पाठक, डॉ. ज्वलंत कुमार शास्त्री सहित ख्यात विद्वान शामिल होंगे। केंद्र समन्वयक प्रो. शरदिन्दु कुमार तिवारी ने यह जानकारी दी।

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