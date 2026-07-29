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पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान कार्यशाला में भाग लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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नूंह में, अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लागू करने के लिए एक वर्चुअल कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना और विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। अधिकारियों को तकनीकी उपकरणों के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया गया।

पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान कार्यशाला में भाग लिया

नूंह, अभिषेक शर्मा। अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने बुधवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित राज्य वर्चुअल कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा विकास परियोजनाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया।कार्यशाला में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत एकीकृत योजना निर्माण, डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग, विभागीय समन्वय तथा आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन पर विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों को परियोजनाओं की योजना, निगरानी एवं क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीकों के अधिकतम उपयोग के लिए भी प्रेरित किया गया।

अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान केंद्र एवं राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है। -----

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