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राष्ट्रीय कार्यशाला में सीखे सशक्त पंचायत-प्राकृतिक खेती में एआई के गुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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गुजरात की राजधानी गांधीनगर में प्राकृतिक खेती और एआई तकनीक पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला हुई। इसमें लगभग 120 जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती, भूमि-जल संरक्षण और कृषि में एआई के उपयोग के फायदों पर विमर्श किया। प्रतिभागियों ने ग्राम स्तर पर इन कार्यों के लिए सामूहिक संकल्प लिया।

राष्ट्रीय कार्यशाला में सीखे सशक्त पंचायत-प्राकृतिक खेती में एआई के गुर

गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित के लोक भवन में प्राकृतिक खेती एवं एआई टेक्नोलॉजी से सशक्त पंचायत-समृद्ध भारत की राष्ट्रीय कार्यशाला में प्राकृतिक खेती, भूमि-जल संरक्षण तथा कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग समझाए गए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं छत्तीसगढ़ सहित लगभग 120 जिलों से प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मुरादाबाद की ओर से हिस्सा ले रहे भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ.योगेन्द्र कुमार ने बताया कि प्राकृतिक खेती केवल खेती की एक पद्धति नहीं, बल्कि मिट्टी, जल, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के संरक्षण का प्रभावी माध्यम है। एआई तकनीक के उपयोग से किसान मौसम, मृदा स्वास्थ्य, फसल प्रबंधन तथा पंचायत स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन समझ सकते हैं।कार्यशाला

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में ग्रामीण विकास, प्राकृतिक खेती, महिला नेतृत्व, डिजिटल पंचायत तथा एआई आधारित सुशासन जैसे विषयों पर विमर्श किया गया। दूरभाष पर बताया कि प्रतिभागियों ने ग्राम स्तर पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने एवं एआई आधारित पारदर्शी एवं प्रभावी पंचायत व्यवस्था विकसित करने का सामूहिक संकल्प लिया। दूसरे सत्र में प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण, एआई आधारित ग्राम विकास एवं सशक्त पंचायतों का सामूहिक संकल्प लिया गया।

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