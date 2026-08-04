राजकीय पॉलिटेक्निक मुंगेर में का पांच दिवसीय एचडीएफ कार्यक्रम सम्पन्न

हवेली खड़गपुर, निज संवाददाता।राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, एनआईटी टी टी आर चंडीगढ़ के तत्वावधान में 03 से 07 अगस्त 2026 तक फैसिलिटी डेवलपमेंट का आयोजन रमनकाबाद स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया गया। इस कार्यक्रम के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक, मुंगेर को रिमोट सेंटर के रूप में नामित किया गया था। इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य संकाय सदस्यों की शिक्षण गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान क्षमता का विकास और व्यावसायिक दक्षता को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम में संस्थान के विभिन्न विभागों के शिक्षकों ने भाग लेकर नवीन शिक्षण विधियों और तकनीकी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर संस्थान की प्राचार्या खुशबू रानी ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षकों का नई तकनीकों और पद्धतियों से जुड़ना आवश्यक है, ताकि छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा दी जा सके। कार्यक्रम के समन्वयक अश्विनी कुमार ने बताया कि एफडीएफ के माध्यम से शिक्षकों को नवीन शिक्षण पद्धतियों, आई सी टी आधारित तकनीकों, ई-कंटेंट निर्माण और अनुसंधान के आधुनिक आयामों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, प्रायोगिक सत्र और समूह चर्चा आयोजित की गई।सह-समन्वयक श्री विशाल नारायण सिंह ने इसे संस्थान के लिए गौरव का विषय बताते हुए कहा कि प्रतिभागी इस प्रशिक्षण से अर्जित ज्ञान और अनुभव का उपयोग विद्यार्थियों के समग्र शैक्षणिक विकास तथा गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने में करेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।