वैवाहिक रिश्तों को टूटन से बचाएंगे काउंसिलिंग सेंटर
राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'तेरे मेरे सपने' कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विवाहिक रिश्तों को मजबूत करना है। वाराणसी में काउंसिलिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां विवाह से पहले योग्य युवक-युवतियों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, विवाह टूटने की संभावनाओं के पीछे विभिन्न कारण होते हैं।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। वैवाहिक रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ‘तेरे मेरे सपने’ कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत वाराणसी समेत पूर्वांचल के सभी जिलों में काउंसिलिंग सेंटर खोले जाएंगे। यहां विवाह से पहले युवक-युवतियों को मनोविज्ञानी बताएंगे कि शादी क्या है और इसे कैसे निभाएं। पति-पत्नी के रिश्तों के महत्व, विचारों में मेल, शादी बाद बदले माहौल में सामंजस्य समेत कई बिंदुओं पर मार्गदर्शन किया जाएगा। जोड़ों के अभिभावकों की भी काउंसिलिंग होगी। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक विवाह टूटने जैसी स्थिति के पीछे धैर्य और भरोसे की कमी, विवाहेतर सम्बंध, जीवनसाथी के पास समय की कमी, नौकरी-रोजगार के सिलसिले में घर से दूर रहने आदि कारण सामने आए हैं। वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल स्थित वन स्टॉप सेंटर में पति-पत्नी में विवाद, घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न के हर महीने 70 से 90 मामले आते हैं। कई केसों में काउंसिलिंग के बाद मामला सुलझ जाता है लेकिन कई में पुलिस, कोर्ट-कचहरी से लेकर तलाक तक नौबत आ जाती है। इसे देखते हुए विवाह संस्था को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेरे मेरे सपने कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत बरेली, नोएडा समेत कई शहरों में काउंसिलिंग सेंटर खोले जा चुके हैं। कन्नौज में दस दिन में यह सेंटर शुरू हो जाएगा。
इनसेट
काउंसिलिंग से आती है स्पष्टता
तेरे मेरे सपने की ऑनलाइन ट्रेनिंग कर चुकीं वन स्टॉप सेंटर की मनोसामाजिक परामर्शदाता (काउंसलर) खुशबू सिंह ने बताया कि प्री-मैरिटल काउंसिलिंग के लिए हर महीने एक-दो युवक-युवती सेंटर पहुंचते हैं। काउंसिलिंग के दौरान उनके विचारों का मेल, ससुराल की समझ, दहेज आदि की समस्या, युवतियों की सोच आदि बिंदुओं पर दोनों पक्षों की स्थिति साफ की जाती है।
वर्जन (फोटो: चारु चौधरी:)
भरोसे की कमी से आ रही दरार
धैर्य और भरोसे की कमी से वैवाहिक रिश्तों में दरार आ रही है। इसे दूर करने के लिए हर जिले में काउंसिलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इनके लिए जगह तलाशी जा रही है। इस सम्बंध में आयोग की ओर से जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। वन स्टॉप सेंटर के काउंसलरों की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराई जा चुकी है।
- चारु चौधरी, उपाध्यक्ष, उप्र राज्य महिला आयोग
इसे भी जानें
- 181 नम्बर है महिला हेल्पलाइन का
- 04 वन स्टॉप सेंटर खुले हैं जिले में
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