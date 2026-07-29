विश्व के आधे से अधिक जंगली बाघ भारत में: डॉ. सुरजीत
फोटो....... देहरादून। राष्ट्रीय पशु दिवस के अवसर पर बच्चों ने वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय
देहरादून। राष्ट्रीय पशु दिवस के अवसर पर बच्चों ने वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय संतुलन और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता के बारे में जाना। बुधवार को दून पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम का विषय भारत का ‘राष्ट्रीय पशु: बंगाल टाइगर का संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी’ था। इस दौरान भूगोलवेत्ता डॉ सुरजीत सिंह खेरा ने कहा कि बंगाल टाइगर केवल भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक समृद्धि, शक्ति और गौरव का प्रतीक है। प्राचीन भारतीय साहित्य, लोककथाओं, कला और ऐतिहासिक अभिलेखों में बाघ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरावशेषों में भी बाघ की आकृतियां मिलती हैं, जो भारतीय संस्कृति से उसके प्राचीन संबंधों को दर्शाती हैं।
उन्होंने कहा कि विश्व के आधे से अधिक जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं, इसलिए उनके संरक्षण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी भारत पर है। वर्ष 1972 में बाघों की संख्या घटकर लगभग दो हजार रह जाने के बाद भारत सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू किया और वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और गुरुनानक एकेडमी स्कूल की छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर डीके पांडे, जय भगवान गोयल, सुंदर सिंह बिष्ट और पुस्तकालयाध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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