सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदना का सशक्त वाहक है प्रेमचंद का साहित्य
हल्द्वानी में एमबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग ने कथा-सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर 'प्रेमचंद होने के मायने' विषय पर राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित की। मुख्य वक्ताओं ने प्रेमचंद की साहित्यिक प्रासंगिकता और भारतीय समाज में उनके योगदान पर चर्चा की।
हल्द्वानी। एमबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से कथा-सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रेमचंद होने के मायने विषय पर राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित की गई। प्राचार्य प्रो.नरेंद्र सिंह बनकोटी ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना और लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्त वाहक है। उन्होंने प्रेमचंद की साहित्य-दृष्टि को समकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ते हुए उनके विचारों की प्रासंगिकता पर विशेष प्रकाश डाला। मुख्य वक्ताओं डॉ. दिनेश कर्नाटक, डॉ. हेमचंद दुबे, डॉ. आशा हरबोला, डॉ. विपिन कुमार ने प्रेमचंद के साहित्य, उनके मानवीय सरोकारों और भारतीय समाज में उनके योगदान पर विचारोत्तेजक व्याख्यान प्रस्तुत किए।
वक्ताओं ने कहा कि प्रेमचंद केवल हिंदी कथा-साहित्य के शिखर पुरुष ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज के नैतिक विवेक और मानवीय चेतना के अमर हस्ताक्षर हैं। इस दौरान डॉ. अमिता प्रकाश, डॉ. विक्रम सिंह राठौर, डॉ. जगदीश चन्द्र जोशी, संध्या गड़कोटी, डॉ.रेनू जोशी, डॉ.सुमिता गड़कोटी, डॉ.जयश्री भंडारी आदि मौजूद रहे।
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