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एनआईएच स्टाफ एसोसिएशन का स्थापना दिवस मनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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रुड़की में राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान स्टाफ एसोसिएशन का 38वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार गोडियाल को सम्मानित किया गया। महासचिव नरेश कुमार ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी। अध्यक्ष पवन कुमार ने कर्मचारियों की समस्याएं और रिक्त पदों की भर्तियों की मांग उठाई।

एनआईएच स्टाफ एसोसिएशन का स्थापना दिवस मनाया

रुड़की, संवाददाता। राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान स्टाफ एसोसिएशन का 38वां स्थापना दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व संस्थापक सदस्य राजेंद्र कुमार गोडियाल को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महासचिव नरेश कुमार जोलान ने सभी कर्मचारियों का स्वागत कर संगठन की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार ने की। उन्होंने कर्मचारियों की लंबित समस्याओं, मृतक आश्रितों की नियुक्ति, रिक्त पदों पर भर्ती तथा अन्य लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की मांग उठाई।

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