राष्ट्रीय एकता पर्व में छात्रों ने बिखेरी सांस्कृतिक प्रतिभा
देहरादून में केंद्रीय विद्यालय संगठन के 'भारत श्रेष्ठ भारत' कला उत्सव के तहत संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व का आयोजन हुआ। 152 से अधिक विद्यार्थियों ने समूह नृत्य, समूह गीत, एकल गायन, और अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया। अतिथियों ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
देहरादून। केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक भारत श्रेष्ठ भारत और कला उत्सव के तहत बुधवार को दून के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व का आयोजन हुआ। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ रायपुर, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1 हाथीबड़कला और केंद्रीय विद्यालय बीरपुर में आयोजित प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने समूह नृत्य, समूह गीत, एकल गायन, नाटक, कहानी वाचन, वादन, कला प्रभाव और प्रश्नोत्तरी समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुल आठ केंद्रीय विद्यालयों के 152 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रमों में अतिरिक्त महानिदेशक (सर्वे ऑफ इंडिया) महेश गौड़, क्षेत्रीय उपायुक्त प्रीति सक्सेना सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं। प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता और विविधता में एकता का प्रभावी संदेश दिया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें