राष्ट्रीय एकता पर्व के तहत कला उत्सव व एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रतियोगिताओं में सैकड़ों विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
गोड्डा के पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय एकता पर्व 2026 का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, विविधता में एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना था। छात्रों ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया।
गोड्डा एक प्रतिनिधि। पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय गोड्डा में शुक्रवार को क्लस्टर स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व 2026 का भव्य आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के उद्देश्य
राष्ट्रीय एकता पर्व के अंतर्गत कला उत्सव एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। जिसमें 7 केंद्रीय विद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, विविधता में एकता, राष्ट्रीय एकीकरण तथा रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना था। प्रतियोगिता में पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय गोड्डा के अलावा केन्द्रीय विद्यालय जामताड़ा, मधुपुर, सिंघारसी, गिरिडीह, दुमका और साहेबगंज के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिताओं का आयोजन
राष्ट्रीय एकता पर्व के तहत आयोजित कला उत्सव में ग्रुप सॉन्ग, सोलो सॉन्ग, ग्रुप डांस, सोलो डांस, नाटक, आर्ट एंड क्राफ्ट तथा पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी, गायन, नृत्य, आर्ट, पेंटिंग सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को देश की विविध भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और विरासत से परिचित कराया गया तथा राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा वैद्यनाथ उरांव, जिला संस्कृति एवं कला संयोजक सुरजीत झा, विद्यालय के प्राचार्य रजनीश कमल एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अतिथियों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए विद्यालय परिवार को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
अतिथियों के विचार
मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी वैद्यनाथ उरांव ने कहा कि राष्ट्रीय एकता पर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोने वाला महत्वपूर्ण आयोजन है। कला उत्सव विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करता है, जबकि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम उन्हें देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को समझने तथा उनका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करते हैं। प्राचार्य रजनीश कमल ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल देता है। राष्ट्रीय एकता पर्व के माध्यम से कला उत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ साथ देश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों, निर्णायकों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन
प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन विशेषज्ञ निर्णायक मंडल द्वारा निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ किया गया। निर्णायकों ने प्रतिभागियों की प्रस्तुति, रचनात्मकता, मौलिकता, मंच संचालन, अभिव्यक्ति और विषय की समझ के आधार पर अंक प्रदान किए। पूरे आयोजन के दौरान विद्यालय परिसर में उत्साह, अनुशासन और भारतीय संस्कृति की रंगारंग झलक देखने को मिली।
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