कला उत्सव में केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने मचाया धमाल
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय खटीमा में राष्ट्रीय एकता पर्व का आयोजन हुआ। कला उत्सव प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ग्रुप सांग, नृत्य, और अन्य विधाओं में विभिन्न केवी स्कूलों ने पुरस्कार जीते। प्राचार्य शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और छात्रों को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया।
खटीमा, संवाददाता। पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय खटीमा में संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हो गया। कला उत्सव प्रतियोगिता में केन्द्रीय विद्यालय के बच्चों ने धमाल मचाया। प्रतियोगिता में संकुल के केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं में ग्रुप सांग में केवि पिथौरागढ़, कलाकृति व समूह नृत्य में केवि रानीखेत, प्रश्नोत्तरी में केवि बनबसा कैंट, एकल गायन में केवि लोहाघाट, समूह गायन एवं वाद्य संगीत (स्ट्रिंग एवं परकशन) में केवि पिथौरागढ़, परकशन समूह में केवि धारचूला, रंगमंच में केवि रानीखेत तथा स्वदेशी खिलौने में केवि मिर्थी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
सभी विजेताओं को स्कूल प्रबंधन ने प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने की। केन्द्रीय विद्यालय एनएचपीसी बनबसा के प्राचार्य एवं संकुल प्रभारी राजेश कुमार वत्स कार्यक्रम प्रभारी रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। संचालन अनिल सिंह बिष्ट व जैनब निजाम ने किया। गौरव तिवारी ने सभी अतिथियों, निर्णायकों, प्रतिभागी विद्यालयों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
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